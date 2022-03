Una Palabra Oportuna No. 1658

Actitudes. Miércoles 16 de marzo de 2022

Por Luisa Pernalete

La no-violencia-activa es para valientes

Se tiene la falsa creencia que ser pacífico, practicar la no-violencia- activa es una actitud de cobardes o es sinónimo de pasividad. Nada más lejos de la realidad y de la historia de los no violentos activos. Veamos algunos ejemplos.

¿Era Jesús un cobarde o un pasivo? Para nada, y sin embargo no insultaba, no agredía, decía las verdades a quien hubiese que decirlas, predicaba el amor al prójimo e incluso el amor al enemigo. ¿Era un cobarde o un pasivo San Francisco de Asís? Él hablaba de hermanarse con las criaturas, con la naturaleza, hoy San Francisco es el patrono de la ecología, que invita a la acción valiente. ¿Fue un cobarde Gandhi? Nunca insultó, no disparó un tiro, pero tuvo la valentía de enfrentarse al imperio inglés, el más poderoso de esa época.

Así podríamos seguir con más ejemplos. Hoy necesitamos pregonar la resolución pacífica de conflictos, necesitamos trabajar por la paz en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en el mundo. Hay que enseñar a los hijos, a los alumnos, a los ciudadanos, a valorar la paz y lograrla por vías no violentas.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.