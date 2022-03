Una Palabra Oportuna No. 1682

Tips para discernir la realidad. Lunes 28 de marzo de 2022.

Por Antonio Pérez Esclarín.

¿Perderemos la lección de la pandemia?

Cuando surgió la pandemia, que sembró el miedo y el confinamiento en todo el mundo, y nos descubrió vulnerables y débiles, muchos pensaron que después de ella el mundo ya no sería igual e imaginaron un cambio profundo que nos llevaría a una mayor convivencia entre nosotros y con la naturaleza, y a trabajar por un mundo más solidario y más justo.

Lamentablemente no queremos cambiar, y a medida que el virus está siendo derrotado hay prisa por volver a la normalidad tan anormal de antes, raíz de todas las pandemias y guerras, donde la economía no está al servicio de la vida y crecen vigorosos los fundamentalismos, la crueldad y la barbarie, como nos lo evidencia la guerra contra Ucrania y tantas otras guerras silenciadas porque no tocan los intereses de occidente.

Quisiera creer sin embargo, que no van a ser inútiles tantos sufrimientos, tantas muertes y también tantos heroísmos y solidaridades de muchísimas personas que han derrochado y siguen derrochando servicio y entrega, y que algún día la humanidad despertará de ese falso sueño de un desarrollo egoísta sin límites que se traduce en una pesadilla para la mayor parte de la humanidad y que incluso, ante la posibilidad de recurrir al uso de armas nucleares, amenaza la sobrevivencia del planeta tierra.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.