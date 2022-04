Una Palabra Oportuna No. 1696

Tips para discernir la realidad. Lunes 04 de abril de 2022.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Retomar el diálogo y la negociación

No se entiende la resistencia y las excusas para no retomar el camino del diálogo y la negociación, que podrían sacarnos del abismo en que estamos. Cerrarse a un verdadero diálogo, adoptar posturas que impiden o retrasan resolver los problemas que están ocasionando tanto sufrimiento y tanta desesperanza constituye un delito.

Nuestro gran pecado hoy es retrasar las soluciones. ¿Por qué tenemos que esperar más, no es suficiente todo el dolor que estamos ocasionando o padeciendo? ¿Por qué no nos duelen también las próximas víctimas que podrían evitarse? Es hora de que todos los que amamos a Venezuela asumamos nuestras responsabilidades ciudadanas. No podemos seguir por el camino de la rivalidad y el enfrentamiento destructor, necesitamos acercarnos a la vida y al sufrimiento de las personas con una actitud de respeto y compromiso.

Es hora de empezar a pensar en los demás y aportar a Venezuela más bondad, reconciliación y amor. Necesitamos todos con urgencia recuperar nuestra humanidad. Cada palabra odiosa que se pronuncia, cada mentira que se dice, cada violencia que se comete, cada actitud que retrasa las soluciones y solo alarga el sufrimiento nos está empujando hacia una situación cada vez más inhumana.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.