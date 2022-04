Una Palabra Oportuna No. 1709

Oración de la mañana. Lunes Santo 11 de abril de 2022

Por Néstor Figueroa

Un gesto de amor en Betania

Vengo a estar contigo Señor, Siervo sufriente, que no vacilarás por mi salvación, por la salvación de todos. Contemplo en el evangelio de hoy, el pasaje de la Unción en Betania. (Jn 12, 1-11).

Me hago presente en la escena, escucho a cada persona, lo que habla y hace cada una, gusto lo que dicen, prestando atención al sentimiento que me llega y me pregunto:

¿Qué enseña a mi vida esta palabra del señor?

Lázaro, Martha y María prepararon una cena de amigos – ¿Yo, cómo prepararía el encuentro?

Y Otra vez María escoge la mejor parte; Mientras Martha sirve y Lázaro está a la mesa con Jesús; María hace silencio, pero habla a través de un gesto lleno de profundo amor para Jesús, “Unge sus pies y los enjuga con su cabellera” el gesto, tiene gran fuerza y no deja indiferente… incluso incomoda a algunos. ¿Con qué puedo ungir los pies de Jesús? ¿Qué hay de mí que pueda entregar a Él que inunde de buen aroma mi vida, mi hogar, mi trabajo, mi comunidad?

Otro gesto y actitud muy diferente es la de Judas; califica y juzga, porque le parece una locura lo de María, utilizar un perfume que es carísimo y al que se le puede sacar mejor provecho. ¿El argumento de Judas, es real, se justifica? O ¿esconde otros intereses? ¿Caes en la tentación de segundas intenciones en el ser y el hacer que dañan la fraternidad? ¿Y los pobres, que son para mí, una excusa o una razón de ser?

En medio de estas dos figuras, está Jesús, con su paciencia, su amor, su deseo de salvar a todos, da razones para que cada quien se afirme y se sitúe.

Ante ti, amado Señor, ¿yo qué veo y siento? ¿Cuál es mi postura frente a lo que me revelas?

Señor, dame la gracia, para ser capaz de hacer un profundo y sostenido gesto de amor por ti, en mi vida y por mis hermanos. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.