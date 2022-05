Una Palabra Oportuna No. 1750

Oración de la noche. Domingo 01 de mayo de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Padre del cielo, en esta noche caigo ante ti, rendido por los trajines del día y de la semana que ya comienza. Pongo delante de ti, una vez más, mi vida, mis alegrías y tristezas y mis luchas profundas. Sé que ante ti me ayudarás a apreciarlas en su justa medida y me ayudarás a discernir si estoy en las luchas que Tú quieres. Hago silencio para reflexionar al respecto.

Te agradezco por lo vivido en estos últimos ocho días. Ya estamos en el tercer domingo de pascua y tu palabra me ha hablado claro: lo importante no es lo que pasó en tu hijo sino en qué medida eso ocurre en mí. Me pregunto pues, ¿en qué medida voy haciendo mía la experiencia del amor y el saber leer sus señales ya presentes en mi vida? Hago silencio para escuchar ante ti la respuesta.

Por último, me acerco a ti con mirada de hijo, con una mirada que busca reconciliación. Te pido perdón por el mal que he hecho esta semana, por mi ensimismamiento o por lo que hice conscientemente. Sígueme llamando a tu redil.

Quiero ponerme a tu disposición una vez más para iniciar esta semana puestos los ojos en ti.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.