Una Palabra Oportuna No. 1769

Oración de la mañana. Martes 10 de mayo de 2022.

Por Mireya Escalante.

En manos del Padre (Juan 10,22-30)

La palabra de hoy es hermosa y nos trae una gran seguridad y confianza.

Es la misma del domingo pasado, que compartí con los “viejitos de las Heroínas”, ese grupo de indigentes que se acercan a comer su arepa y que reflejan su gran sabiduría en los comentarios que hacen.

Yo preguntaba qué intenta decirnos Jesús en este mensaje y les trasmito la reflexión:

Esos judíos no lograban ver las obras de Jesús, por eso se mantenían en suspenso, pensando que no era Él, el que tenía que venir… igual nos pasa a nosotros, que no vemos las maravillas de Dios, en cada momento, a veces solo vemos lo malo y no nos fijamos en la cantidad de cosas hermosas que nos regala el Señor, como un día de buen clima.

También me hacían ver, que hoy hay muchas voces, que nos hablan de diferentes partes, pero seremos realmente sus ovejas, si no nos confundimos y no dejamos de escuchar su voz, estaremos en manos de Dios y nada nos puede arrancar de su mano.

¡Imagínense que bien es estar en manos de Dios!

No dejemos de oírlo.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.