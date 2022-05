Una Palabra Oportuna No. 1783

Oración de la mañana. Martes 17 de mayo de 2022.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Dios amor: que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me voy, pero volveré a su lado. El Padre es más que yo y cumplo lo que me manda.

Reflexiono:

El verdadero protagonista es Jesús y por eso nos trae la paz. Nosotros no tenemos nada, ni aún lo que estamos muy seguros de poseer, todo es de Dios, y nuestra felicidad es hacer lo que Él hace.

Me pregunto:

¿Recibo la paz de Jesús que viene de Dios Padre?

¿Hago lo que Dios me pide y no lo que yo quiero que Él me pida?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.