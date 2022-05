Una Palabra Oportuna No. 1788

Oración de la noche. Jueves 19 de mayo de 2022.

Por Hna. Elena Azofra

Interioridad

Para encontrarnos escasos minutos con Dios. Primero respiramos profundo y lentamente tres veces y después revisamos nuestros sentimientos de hoy.

Nos dice Jesús: «Como el Padre me ha amado, así les he amado yo a ustedes; permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.»

Qué consuelo suscita en nosotros sabernos amados por Jesús y por nuestro papáDios. Tremenda señal para los que le aman: permanecer con él.

Porque permanecer es opuesto a la ocasionalidad. Permanecer es arraigar, es afianzarse en el amor de Dios, es optar por la fidelidad.

Resuena en lo más hondo del alma la invitación de Jesús a «Permanecer en su amor», ¿Acaso nosotros podríamos errar de tal manera que elijamos la no permanencia en el amor de Dios?

Guardar los mandamientos es la condición para amar bien y ser amado en plenitud.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.