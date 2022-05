Una Palabra Oportuna No. 1801

Oración de la mañana. Jueves 26 de mayo de 2022.

Por Edgar Magallanes, SJ

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Dios amor: que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y que lo haga a Tu modo. Amén.

Jesús dice: dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de poco me volverán a ver. Ustedes están confundidos por estas palabras y llorarán, pero su tristeza se transformará en alegría.

Reflexiono:

En algunas ocasiones la tristeza es una buena compañera para mirar hacia dentro; y desde esa interioridad sentar unas bases más sólidas y profundas que nos traigan la alegría de seguir a Jesús.

Me pregunto:

¿Aprovecho los momentos de tristeza para revisar mi corazón?

¿Me abro a una esperanza que no me infantiliza sino que cuenta conmigo?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.