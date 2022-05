Una Palabra Oportuna No. 1808

Oración de la noche. Domingo 29 de mayo de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Padre de bondad, llego ante ti esta noche dominical con el ánimo renovado. Vengo a encontrarme con mi Padre misericordioso y poder ver mi vida de esta semana desde tus ojos. Pido para ello la gracia de tu Espíritu. Hago silencio unos segundos para encomendarme a ti.

Veo mi vida en esta semana que ya terminó, veo lo que hice, lo que no hice y me pregunto qué acciones construyeron comunidad y ayudaron a otros… reflexiono.

Tu palabra hoy me saca de mí, me das la responsabilidad de predicar tu nombre de hablar de mi experiencia a mis hermanos, de ofrecerla. Ya tu hijo asciende a los cielos y nos encomienda la tarea, como un día se la encomendaste a él.

¡Señor, quiero asumir mi misión de vida, ayúdame a reconocerla y agradecerla!

Te pido perdón por lo que no he hecho que construya hermandad y fraternidad a mi alrededor. Tú me conoces, sabes de qué estoy hecho.

Renuevo mi compromiso contigo y con los hermanos.

Dame tu amor y gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.