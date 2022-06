Una Palabra Oportuna No. 1817

Oración de la mañana. Viernes 03 de junio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en la espera del Espíritu Santo

Señor Jesús, nuestro café de esta mañana se llena de tu presencia cercana y exigente. La pregunta es directa: ¿Me amas? Creo que soy sincero cuando te digo que sí, siento alegría, y me entristece el que me lo preguntes tres veces, me hace recordar que no siempre te he sido fiel. Con la triple confesión de amor y humildad quieres borrar la soberbia de mi pasado. Sólo después de esa confesión sencilla y confiada, como Pedro, estamos mejor preparados para la misión de pastorear las ovejas, darles hierba tierna que les lleve a comprender tu ternura; agua fresca que mantenga siempre la novedad de tu Palabra y, la compañía del Pastor que evite la angustia y el temor cuando llega la noche y las ovejas tengan que atravesar las cañadas oscuras. “¿Me amas?, apacienta mis ovejas”.

Tus palabras a Pedro las sentimos nuestras, nos recuerdan algo esencial. Toda misión nace del amor… nos llama a vivir una vida de honestidad, integridad y búsqueda del bien común, a crear redes de solidaridad que se extienden hasta abrazar y transformar la sociedad mediante el testimonio profético del servicio. Tener presente que nos puede faltar el pan, el agua; el vino y la sal; la ropa y la vivienda; si tenemos amor, podemos salir adelante. Si falta amor falta todo.

Ahora siento la certeza de que “Tú vas conmigo”. Es el momento de callar. La doctrina pasa de la cabeza al corazón y se convierte en experiencia vivida, sentida, saboreada. Gracias, por este regalo de amor.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.