Una Palabra Oportuna No. 1822

Oración de la noche. Domingo 05 de junio de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Hoy la iglesia ha celebrado la solemnidad de Pentecostés, una iglesia realmente en salida. El Papa Francisco no nos pide nada nuevo sino volver a la fuente, al origen. Por eso, en esta noche, Padre bueno, me presento ante ti para recibir tu espíritu que vivifica, que sana, que recuerda lo que nos ha dicho tu hijo. El Espíritu es MEMORIA. Hago pues, memoria de mi semana. Veo lo que hice y lo que no ante ti. Me tomo un tiempo para reflexionar…

Padre bueno, veo a mi semana que está por venir, quiero estar contigo, quiero habitar en tu presencia y encontrarte en mi cotidianidad. Hazte el encontradizo para mí, quiero seguirte y serte fiel. Por eso, desde ya encomiendo mi semana que apenas comienza a ti, a tu espíritu para que sea él quien me mueva desde dentro.

Abro los brazos para recibir la gracia de tu Espíritu que me quieras dar en este año. Me pongo en tus manos y le pido a María que nos ponga con su hijo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.