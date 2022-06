Una Palabra Oportuna No. 1827

Oración de la mañana. Miércoles 08 de junio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, te pido que me deje guiar siempre por esa ley que Tú mismo has dejado impresa en mi corazón. Has venido a dar cumplimiento a todo lo establecido a “llevarlo a plenitud”. Las leyes son vehículo, manifestación del amor, están situadas en la Iglesia y tratándose del amor, todo es importante: “hasta la más pequeña letra o coma”. Se trata de ofrecer las obras que han llegado a “cumplimiento”, a la perfección, que son expresión del amor.

Sacudes la mentalidad cerrada por el miedo y los prejuicios sin derogar la Ley de Moisés, sino que la llevas a plenitud, declarando, la no conveniencia de la ley del talión. No te complaces en la observancia del sábado que desprecia al hombre y lo condena. Ante la mujer pecadora, no la condenas, la salvas de la intransigencia de aquellos que estaban ya preparados para lapidarla sin piedad, pretendiendo aplicar la Ley, le devuelves su dignidad y la retas a un cambio de vida. Tu propuesta del Sermón de la Montaña abriendo nuevos horizontes para la humanidad y revelando plenamente tu lógica del amor en libertad, en el servicio y en tu deseo salvífico, “que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”. “Misericordia quiero y no sacrificio”.

Te doy gracias porque he caído en la cuenta de la cantidad de obras que hago a lo largo del día sin preocuparme de mis motivaciones, muchas veces las realizo solo por el beneficio que me pueden reportar. Tengo mucho que aprender de lo que significa obrar por amor, sin pasar factura, obrar a cambio de nada, en la más absoluta gratuidad. Gracias, Señor, por esta bella enseñanza, ayúdame a hacerla vida.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.