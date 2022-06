Una Palabra Oportuna No. 1845

Oración de la mañana. Viernes 17 de junio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, en el Evangelio de este día nos hablas del tesoro y el corazón, dos palabras muy unidas. Si preguntamos cuál es tu tesoro sin lugar a dudas, hacer la voluntad del Padre y guardar como un verdadero regalo a los que el Padre te ha entregado: somos “regalos del Padre” para ti. Así nos has visto, así nos has amado. ¿Dónde has puesto tu corazón? En el amor a nosotros que debemos tener siempre el corazón libre para amar a Dios y amar a los hermanos.

Las riquezas y honores de este mundo pueden ser un obstáculo, atropellan nuestro corazón, no le dejen cumplir la misión: vivir para amar. De nuevo nos recuerdas que tú miras dentro de nuestro corazón y lo desafías: dónde están nuestras prioridades verdaderas. ¿Dónde está mi corazón? ¿Mi tesoro? ¿Es algo durable, que no puede ser corroído por las polillas o el óxido, o meramente material y etéreo, como el dinero, el éxito, el poder? Miro con gratitud las personas que admiro por su integridad, y rezo para recibir la gracia de tener un corazón que no esté dividido.

Si mi corazón está en la oscuridad, agradezco tu Palabra, que me impulsa a caminar hacia la luz. Señor, que yo tenga luz necesaria para ver con claridad dónde está el secreto de mi vida, de mi alegría y de mi felicidad: vivir para amar a Dios y a mis hermanos.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.