Una Palabra Oportuna No. 188

Oración de la mañana. Miércoles 6 de mayo de 2020.

Por Herlinda Gamboa y Yulitze Mayurel.

Señor Jesús, nuestro café se llena con el aroma de la alegría y el sabor de la luz que vence las tinieblas. Anunciar tu Evangelio como buena noticia nos llena de entusiasmo, de un gozo profundo.

Seguimos el ejemplo de los apóstoles fortalecidos por tu presencia resucitada, salen a predicar venciendo todas las barreras.

En estos tiempos de incertidumbre necesitamos mensajeros de la esperanza, profetas de la misericordia y la salvación. Creemos en tu palabra que nos promete: “soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en las tinieblas… He venido para salvar el mundo”.

Gracias por tu presencia cargada de luz y salvación. Te necesitamos para iluminar con tu verdad el camino de los extraviados, dar confianza y ánimo a quienes se sienten cansados, agobiados, enfermos. Tu luz que rompa la tinieblas del miedo, la duda, la angustia, la oscuridad del pecado, del mal en todas sus formas.

Queremos caminar contigo seguirte y juntos llegar al Padre haciendo realidad un mundo más justo y fraterno, en la comunión de un mismo Espíritu. Acompañados de María nuestra madre, caminaremos durante este día buscando siempre hacer tu voluntad.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amen. Aleluya… Aleluya… Aleluya…

PAZ Y BIEN.



Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.