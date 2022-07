Una Palabra Oportuna No. 1882

Oración de la noche. Martes 05 de julio de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco

Interioridad

Cuidar las amistades es importante. Cuidar la amistad con Dios lo es todavía más. Por eso, dedica este momento para encontrarte con Él. Respira profundo.

Deja que tus sentimientos afloren al final de este día… Y así, tal como estás, acoge el Evangelio:

“No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores”

La mirada de Jesús no se fija en las apariencias, sino en el corazón; no presta atención a la fuerza y al poder, sino en lo necesitados que estamos de amor y de vida. Jesús no llama a los capaces, capacita a los que llama, y eso hace que le respondamos llenos de confianza en que Él estará con nosotros.

Repasa este día en tu corazón. Fíjate en qué momentos Dios ha tendido su mano para levantarte y darte una nueva oportunidad. Agradece esos gestos de perdón y de vida que te ha regalado.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.