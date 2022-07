Una Palabra Oportuna No. 1921

Oración de la mañana. Lunes 25 de julio de 2022.

Por Mireya Escalante.

Hoy, nos encontramos que dos de sus seguidores, que lo acompañaban en su día a día y le oían hablar de un Reinado, por si acaso, le pidieron un buen lugar en ese reino.

Si eso eran ellos que no entendían, ¿qué queda para nosotros?

¡No es poder, es servicio! Esa fue la respuesta de Jesús, que se debe traducir en estar pendiente de las necesidades del otro. Que tus asuntos, no son lo más importante, si no el que te necesita. Que tu poder por pequeño que sea, está al servicio del otro y no de tu propio beneficio.

Dicho así, este mandato, cuesta llevarlo a la práctica. Hay que iniciar ejercitándonos en esa forma paradójica de actuar, para empezar a descubrir una felicidad tan grande, que impulsa a seguir intentado.

Nuestra famosa Yulimar, debe cada día, imagino, ejercitarse, le debe pedir a su cuerpo algo que tal vez al principio sea difícil o hasta doloroso, pero ser tricampeona de salto, no solo le satisface, la impulsa a seguir retándose.

Empecemos de a poco, pero vamos descubriendo esa felicidad que da la entrega.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.