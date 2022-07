Una Palabra Oportuna No. 1925

Oración de la mañana. Miércoles 27 de julio de 2022.

Por Herlinda Gamboa y voz de Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en tiempo de conversión

Señor Jesús, encontrar el tesoro es hallar la ilusión, la alegría, las ganas de trabajar, el sentido de la vida. Asumir el compromiso cristiano aceptando la cruz con el gozo pascual de quien se siente salvado. Todos hemos encontrado personas que han sido y son “verdaderos tesoros”. Una buena familia, un amigo fiel, un matrimonio. Estas personas nos ayudan a crecer, a ver la vida de otra manera, a disfrutarla desde lo verdaderamente esencial. Encontrar un tesoro es verte a ti en los demás.

Ahora me pregunto. ¿Has sido mi verdadero tesoro? ¿Lo eres hoy? A pesar de mis muchas limitaciones y pecados, he sido muy feliz contigo. “He perseguido sueños vanos, he comprado tesoros vacíos. He querido aprisionar amores y he cerrado con llave mi hogar, para que no me lo invadan. He vestido las dudas con falsas certezas y he tratado de matar mis miedos cerrando los ojos, pero al final vuelvo a estar desnudo y temblando. Hasta que, al encontrarte, todo cambia.

Tu Evangelio es fuego que me enciende, llamada que me pone en camino, tesoro por el que vendo todo, y soy tan pobre y tan rico. Tu palabra despierta la pasión. Tu vida es lección que me enseña a vivir, a querer, a saltar al vacío. Contigo, los sueños son posibles, los tesoros infinitos, el amor eterno. La puerta está abierta y el hogar repleto de momentos, de historias, de encuentros. La fe arriesga y el miedo calla. Me visto de Ti, en mi debilidad tu fuerza, y todo encaja…” Agradecemos estas parábolas que son auténticas perlas que nos llevan a descubrir motivaciones más profundas a la hora de decirte que sí.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.