Una Palabra Oportuna No. 1932

Oración de la noche. Sábado 30 de julio de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

En esta noche, reserva este momento para orar. Respira profundo.

Hazte consciente de tus sentimientos al final del día… Y así, tal como estás, escucha esta Buena Noticia:

“Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid, así tampoco ustedes si no permanecen unidos a mí”

Permanecer es una decisión libre y personal. Es reconocer que no somos los protagonistas: la vida se recibe no se exige. Cuando acogemos el amor de Dios en nuestra vida damos la oportunidad a la realidad de ser transformada y aprendemos a danzar al ritmo de PapáDios. Y eso nos llena de vida.

En esta noche pidamos a PapáDios permanecer siempre en Él, con Él y por Él. Que su Amor sanador sea la savia que corra por nuestras venas.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.