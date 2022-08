Una Palabra Oportuna No. 1953

Oración de la mañana. Miércoles 10 de agosto de 2022.

Por Mireya Escalante.

¿La clave? El amor (Juan 12, 24-26)

Tener una vida eterna… ¡es la máxima aspiración que todo cristiano quisiera tener!.

El cómo, nos lo dice la Palabra de hoy: “ser como el grano de trigo que tiene que morir para dar mucho fruto”.

¿Cómo se traduce eso en mi vida cotidiana? ¿Tenemos que revisar que debo matar en mí?

¿Tal vez me aferro a la tranquilidad de mi vida, a mi paz personal, a no preocuparme mucho por los otros, porque total, sería inútil?

Desde pequeña oí: “En las puertas del cielo, primero yo que mi padre” y esto marca un actuar. Yo soy prioridad frente a la necesidad del otro.

No entendía el verdadero significado de su palabra… Es la paradoja de Jesús, que no es posible entender si no es a través del amor.

Morir a mi egoísmo para que surja cada vez más amor.

¿Difícil? Hay que recordar, que Él no nos pide más de lo que podemos dar y que nos está ayudando, así que solo tenemos que empezar con poco, que también poco a poco va ocurriendo la transformación.

Él puede sacar el demonio del egoísmo que tenemos en nosotros.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.