Una Palabra Oportuna No. 1987

Oración de la mañana. Sábado 27 de agosto de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en oración por la iglesia de Nicaragua

Señor Jesús, nuestro café se impregna de aroma profundo de oración: la súplica confiada e incansable de una madre que gana con amor y constancia la conversión de su hijo Agustín, gustamos internamente su palabra y testimonio. Nuestra compañera Santa Mónica. Nos invitas a cultivar el talento, es nuestro compromiso con el mundo. Lo explicas en la parábola, lo importante no es la cantidad, lo que cuenta es entregar lo máximo de lo que podemos dar.

Quien tiene más que dé más, y quien tiene menos que dé menos, uno y otro que den todo lo que tienen. Eso es el talento. Nos alertas sobre el peligro de disimular o sepultarlo por miedo a perderlo. Dos enemigos amenazan: una moral estrecha que apaga el talento y estimula la falsa modestia, para no arriesgar, ni compartir; la otra es la dependencia que tenemos del que dirán. El juicio ajeno que busca reprimir y desactivar el talento por envidia o mezquindad. Quiero agradecerte los dones y cualidades que me has dado. Ni más ni menos.

Toda la vida es un hermoso regalo que nos das, vale mucho más que los trabajos que hagamos en ella. Queremos que desaparezca de nuestra historia el verbo “enterrar” y se fortalezca el “fructificar”. Solo se puede enterrar lo que ya está muerto, y sería un gran pecado enterrarnos en vida. Te pedimos el valor de arriesgar nuestras capacidades y dones para hacer posible tu Reino. Con Santa Mónica oramos por nuestros hermanos de Nicaragua.

Dales tu amor y gracia que eso les basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.