Una Palabra Oportuna No. 2002

Oración de la mañana. Sábado 03 de septiembre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel

Cafecito de la esperanza en oración por los hermanos de Nicaragua

Señor Jesús, tu mensaje va al corazón porque es Palabra llena de amor, que nos lleva y hace capaces de amar. Una simple acción natural pierde su inocencia frente a un juicio implacable. Te rebelas contra toda interpretación de la ley que va en contra de las personas. Tu ley es la ley de la libertad, eres un legislador misericordioso y compasivo. Si insistimos en la observancia de la letra de la ley nos encontraremos fácilmente alejados de Dios y nada cercanos a su voluntad. ¡El Hijo del Hombre es el señor del sábado!, puedes dejar en libertad a todos los hombres y mujeres esclavizados por el sábado.

Si eres amor, todas las leyes que no lo sean están mal situadas. Donde el hombre pone leyes, colocas amor. No es extraño que los judíos encontraran difícil entender correctamente que afirmabas ser el mismo Dios. A veces te reducimos a un mensaje de amor y perdón universal, y no estamos listos para aceptar que también eres nuestro Dios y Señor. Pedimos sabiduría para colocar las prioridades en el contexto de tu amor paciente y misericordioso.

Cada momento es oportuno para hacer el bien, y las leyes son buenas solo cuando están al servicio del amor. Tu preocupación es el bienestar y la felicidad de la humanidad: permite que también lo sean para mí. Si me encuentro parecido a los fariseos en mis juicios, rezo para que me asemeje a ellos también en preguntarte lo que piensas y cumplir tu voluntad. ¿Es el día domingo, mi día para encontrarme con el Dios del sábado?

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.