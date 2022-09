Una Palabra Oportuna No. 2011

Oración de la mañana. Miércoles 07 de septiembre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en oración por los hermanos de Nicaragua

Señor Jesús, el Sermón de la Montaña, que disfrutamos en nuestro café de la mañana, señala claramente ideales y valores de la vida cristiana. Es una súplica para desprenderse de todo lo que no es de Dios, y una guía que nos conduce a servir y amar, al fin para el cual fuimos creados. Cada una de las Bienaventuranzas describe una condición humana, las proclama como estados de bendiciones.

Te confieso que “a veces me siento débil. Quiero ser un héroe y me descubro limitado…amar y me descubro impasible ante otros…ser acogedor y me descubro hermético. Quiero ser flexible y me sé intransigente. Pido tolerancia, y soy duro en mis juicios. Quiero tener fe y me descubro escéptico…creer en los seres humanos, y me resisto a dar otra oportunidad. Quiero un mundo donde el perdón sea real, y a mí me cuesta tanto olvidar las ofensas. Quiero que triunfe la solidaridad, y me cuesta dar pasos… lo grande de todo es que incluso en mi debilidad tu palabra me sigue llenando de ilusión. Te suplico: en las horas de desaliento… dame ilusión… En las horas secas… dame amor…En las horas de flaqueza….dame fuerza… En las horas difíciles… dame vida”.

Tu misericordia significa hacer justicia con los más pobres y humillados. ¿Somos defensores de ellos? ¿Qué acción significativa voy a efectuar hoy para llevar una sonrisa a los labios de alguien que está solo o abandonado?

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.