Una Palabra Oportuna No. 2057

Oración de la mañana. Viernes 30 de septiembre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza

Señor Jesús, en el Evangelio de este día me invitas a “ensanchar mi corazón”. Tus enseñanzas, mensajes, parábolas, insisten en la necesidad de abrirnos, escuchar, dejarnos conmover por la compasión y la misericordia ante el dolor y la necesidad de nuestros hermanos. Cuando estamos en tentación no escuchamos la Palabra: no entendemos, porque nos cerramos a la posibilidad de conversión, somos ciegos al milagro permanente que nos regalas.

El mal nos quita cualquier horizonte, y así nos conduce al pecado. Solamente tú nos salvas desde el amor y el perdón. Escucharte nos abre el camino… Siempre estás dispuesto a enseñarnos cómo salir de la realidad del mal que nos envuelve y amenaza. Eres grande porque nos ayudas a vencer la tentación, nos das confianza, una fuerza grande, que nos permite superarnos y avanzar. Esperas, te fías de nosotros así, tentados, pecadores, siempre abres oportunidades, esperanzas. Finalizamos nuestro café, volviendo por unos instantes a tu proyecto original del Paraíso.

Necesitamos que soples sobre el jardín de nuestra tierra, esa “suave brisa” signo de tu presencia. Con ella vendrá la paz y la armonía sobre la familia humana y sobre la obra de la Creación. Si por un hombre, Adán, vino la destrucción y la muerte, contigo nos ha venido la restauración y la vida nueva.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

