Una Palabra Oportuna No. 206

Espiritualidad. Domingo 10 de mayo de 2020.

Por Mireya Escalante.

Lectura orante del evangelio

En lo personal me siento angustiada por el futuro incierto de nuestro país pero al leer la palabra de hoy, me encuentro que lo primero que nos dice Jesús, es que no nos angustiemos y creamos en el Padre.

Ante la pregunta que le hace Tomás ¿cómo podemos saber el camino? Él les responde: Yo soy el camino…

Queremos seguir ese camino, seguir su pasos, ser sus discípulos, pero ¿cómo hacerlo hoy? No podemos hacer, simplemente, lo que Jesús hizo o vivir como él vivió, hay que hacer o vivir hoy, de manera equivalente a como Él lo hizo.

Hay una forma de descubrir eso y es a través de la lectura orante del evangelio. En estos tiempos en los cuales estamos encerrados, se puede practicar o potenciar si ya lo hacemos.

Lo primero es pedirle a María su principal discípula, que nos ayude como lo hizo ella, a vivir en concordancia con lo que vio y oyó. Que leamos con el corazón dispuesto a hacer vida su palabra y que el Espíritu nos abra el entendimiento. Es una forma de saber cómo implementar su reinado y cómo creer en el Dios del reino, aquí y ahora.



Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.