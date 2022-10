Una Palabra Oportuna No. 2066

Tips para discernir la realidad. Martes 04 de octubre de 2022.

Por Luisa Pernalete

Lo importante es que vengan

Comenzó al año escolar para los alumnos. Receso muy largo. Muchas dificultades para las familias para equiparlos, uniforme, útiles, agua para asearse, comida para que vayan con algo en el estómago… Pero lo importante es que vengan a su centro educativo.

Si es solo con un lápiz y un cuaderno ya usado, pero que le quedan hojas, no importa, pero que vengan. Y si el uniforme no está completo, tampoco importa, que se sepa que temporalmente pueden asistir con otra franela. Y si no han podido formalizar la inscripción, pues demos tiempo para que lo hagan, pero que vengan.

Y con esos que asistan los primeros días, manden recados a esos que no se han presentado. Fe y Alegría nació para dar educación a los que no tenían, esa sigue siendo nuestra tarea central para poder cumplir con la misión de construir la sociedad justa y fraterna.

Y a recibir a los alumnos con una gran sonrisa, que se sepan y se sientan bien recibidos, que se sepan y se sientan importantes. Y que sus familias sepan que los estamos esperando.

