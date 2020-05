Una Palabra Oportuna No. 207

Oración de la noche. Domingo 10 de mayo de 2020.

Por José Francisco Aranguren SJ.

Hoy domingo 10 de mayo, es el día de las madres en Venezuela. Las hemos estado recordando todo el día. Siempre es un día sensible para nosotros, y lo sabes, Señor. Tanto si están con nosotros como si están contigo. Las recordamos, te agradecemos por su presencia.

Como dice Pablo, Tú eres la fuente de toda paternidad/maternidad porque no cabes en nuestras estrechas categorías terrenas. Es nuestra fe, Padre, que tú, eres un Dios Padre que nos ama con amor de madre. En este cierre del día quiero preguntarme qué tanto te he agradecido por la mamá y el papá que me han tocado. Quiero pedirles perdón, si es el caso pero, sobre todo quiero agradecerles y agradecerte.

Cierro mi día agradecido y con una sonrisa fresca y confiada en ti que se me dibuja suavemente en el rostro.

¡Gracias Señor, fuente de toda paternidad-maternidad!

¡Gracias por habernos dado a nuestras madres y a María como madre de toda la iglesia, que ella nos ponga con tu hijo.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.