Una Palabra Oportuna No. 2076

Oración de la noche. Domingo 09 de 0ctubre de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Querido Padre, cansado vuelvo a ti en esta larga semana. Me mueve el deseo de servirte en mi cotidianidad y no de andar en mis ensimismamientos. Señor, quiero seguir ofreciendo mi vida en mis hermanos. En esta noche dominical te agradezco por esta semana vivida, por el regalo de la vida que me das y por considerarme digno de acceder a la vida tuya que me quieres dar. Hago silencio para agradecerte.

Padre del cielo, en esta noche te ofrezco lo que soy, no soy nada si tú no estás conmigo. Quiero ponerme en tus manos. Quisiera vivir agradecido.

Oigo tu palabra que me invita precisamente a ello. Veo al único de los 10 leprosos que vuelve, él es el protagonista, el que ve más allá. Señor, quiero ser como él. Que no se conforme con cumplir las leyes sino que busque y cultive la relación contigo.

Bien sabes, Señor, que la confianza cura y que la fidelidad salva. Quiero ser de los que se salvan. Padre de la vida, agradecer es reconocer que lo que tengo y sobre todo lo que soy, se lo debo a Otro, a ti, Dios de la vida.

Me encomiendo en esta semana que empieza a despuntar. Te pido tu amor y tu gracia.

Amén.