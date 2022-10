Una Palabra Oportuna No. 2079

Oración de la mañana. Martes 11 de octubre de 2022.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que me ablandes el corazón con tu palabra y que no sea sordo a tu voz.

Un fariseo invita a Jesús a comer y se extraña porque no cumple la ceremonia de lavarse las manos. Jesús dice: los fariseos limpian el exterior pero por dentro están llenos de robos y maldad.

Reflexiono:

Muchas veces hacemos cosas para justificar otras. Como me esfuerzo, trabajo y estudio, no me doy tiempo de purificar mi corazón, de liberarme de esos desórdenes que me hacen hacer daño.

Me pregunto:

¿Quiero vivir una vida realmente integral y así ser más genuino?

¿Dejo que la Palabra de Jesús ilumine y purifique todas las áreas de mi vida?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.