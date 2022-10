Una Palabra Oportuna No. 2101

Oración de la mañana. Sábado 22 de octubre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en oración por Venezuela

Señor Jesús, nos encontramos compartiendo nuestro café en esta mañana. Agradecemos y reconocemos tu misericordia y paciencia. A pesar de la esterilidad, que a veces marca nuestra existencia, tienes paciencia y nos ofreces la posibilidad de cambiar y avanzar por el camino del bien. La prórroga pedida y concedida mientras se espera que el árbol finalmente de frutos, también indica la urgencia de la conversión. Esperas de tus amigos que no nos demos nunca por satisfechos en el intento por ser cada día mejores.

El corazón necesita hacerse bueno, hermoso, y con él cada persona. Algo parecido a lo que ocurre con los árboles, que deben dar frutos nuevos y sabrosos, no basta la cosecha anual. En tu Palabra de hoy, aparece la figura encantadora y entrañable de la persona que cultiva y cuida del huerto, de su siembra, y que ama tanto a cada árbol que pide una nueva oportunidad para aquel que, en los últimos años, no produjo frutos. ¿Arrancarle? ¡No, no, por favor; deja que le dedique más esfuerzo, para que pueda tener ramas el año próximo. Somos “higueras” plantadas en tu viña.

Nuestra misión es dar “frutos de Evangelio”. Quieres que seamos como los árboles bellos que dan sombra, flores, frutos y leña para tiempo de lluvias. Si una pequeña luz, puede provocar gran fuego, juntaremos nuestras llamas y nacerá un mundo nuevo.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

