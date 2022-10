Una Palabra Oportuna No. 2110

Actitudes. Miércoles 26 de octubre de 2022.

Por Luisa Pernalete

Educar para elevar la autoestima

La palabra “educar” viene del latín, educere, que significa “guiar a la persona para que saque lo mejor de sí, para que desarrolle todo su potencial”. Entonces, si estamos educando bien, nuestros alumnos deben conocer sus potencialidades, tener la confianza de que son capaces de muchas cosas, y necesitan que se les reconozcan sus avances. Saberse “buenos”, talentosos, les alimentará su autoestima.

La evaluación, entonces no debe ser punitiva, sino orientadora, y cada día los educadores, y en realidad todo el personal, puede ayudar a los estudiantes, de la edad que sean, a descubrir lo que hacen bien, sus talentos. Hay que hacérselo saber: poner su dibujo en cartelera, o decirle lo bien que se portó ese día, o reconocer lo bien que hizo la tarea, incluso lo bien que le queda ese corte de pelo… Los estímulos positivos son más efectivos que los negativos.

Reconocer lo bueno que hacen los estudiantes, aunque los adolescentes aparenten no hacer mucho caso, siempre alegra y aumenten su autoestima, importante para ganar confianza en sí mismo, para poner bases para su capacidad de resiliencia, incluso necesario para prevenir acoso escolar, para que no sea víctima y para que no sea victimario.

