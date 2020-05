Una Palabra Oportuna No. 214

Espiritualidad. Martes 12 de mayo de 2020.

Por Javier Fuenmayor SJ.

Decálogo de la serenidad

Frente a la angustia el no poder hacer todo lo que queremos, vale la pena parafrasear a Juan XX en su decálogo de la serenidad:

1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez.

2. Sólo por hoy resaltaré y expresaré lo bueno de las otras personas y no criticaré a nadie.

3. Sólo por hoy dedicare diez minutos de mi tiempo a una buena lectura.

4. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.

5. Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que tengo pendiente y me cuesta hacer

6. Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de la prisa y la indecisión.

7. Sólo por hoy creeré firmemente que soy un hijo amado de Dios

8. Sólo por hoy no tendré temores. Voy a gozar de lo que es bello y a creer en la bondad de las personas.

9. Sólo por hoy seré atento con quienes me rodean sin buscar reconocimiento.

10. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.