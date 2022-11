Una Palabra Oportuna No. 2144

Oración de la noche. Sábado 12 de noviembre de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

En esta noche, reserva este momento para orar. Respira profundo.

Hazte consciente de tus sentimientos al final del día… Y así, tal como estás, escucha esta Buena Noticia:

“Si una persona te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte “lo siento”, lo perdonarás”

Dios no nos pide nada que no haga antes con cada uno de nosotros. Ante nuestra debilidad siempre tiene la mano tendida, no se cansa de levantarnos. La misericordia, el perdón y el amor salvan la vida: el juicio y la impaciencia la enferman.

Repaso mi día… Agradezco y pido perdón a PapáDios, seguro de que Él está cerca, me perdona y me levanta.

C