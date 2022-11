Una Palabra Oportuna No. 2165

Oración de la mañana. Miércoles 23 de noviembre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en oración por Venezuela

Señor Jesús, en este amanecer rezamos suplicando la valentía de ser fieles a nuestros valores cristianos. Perseverar aguardando tu promesa, buscando y trabajando por hacer presente tu Reino en medio de las luchas, persecuciones y contradicciones. Esperando el consuelo y aliento necesarios para anunciarte dando testimonio, dispuesto al martirio de la fe y la verdad. Dejando que la contemplación de tu vida configure la nuestra. Buscando espacio y tiempo para aprender a ser compasivo, cercano, constante en la búsqueda de tu voluntad.

Aquí, en el silencio, evocando rostros significativos, agradeciendo la vida que en cada segundo me regalas, coloreando sueños, alimentando deseos, madurando decisiones, resistiendo en la adversidad… Y en medio de todo este ajetreo, tu Espíritu gritándome: ¡Vive, Confía, Arriesga!

“Guíame hacia adelante, tú mi luz en las tinieblas que me rodean. La noche es oscura y estoy lejos de casa… Dirige Tú mis pasos, no te pido ver claramente el horizonte lejano: me basta con avanzar un poco… Durante mucho tiempo tu paciencia me ha esperado: sin duda, Tú me guiarás por desiertos y pantanos, por montes y torrentes hasta que la noche dé paso al amanecer y me sonría al alba el rostro de Dios: ¡Tu Rostro, Señor!”

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

