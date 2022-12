Una Palabra Oportuna No. 2182

Oración de la noche. Jueves 01 de diciembre de 2022.

Por. Hna. Elena Azofra

Interioridad

¿Preparado para un encuentro con Dios?

Respira lento dos veces y aquieta tus emociones.

Dice el papa Francisco: “La paz dada por Dios a la humanidad, que nos hace sentir a todos como hermanos, no es una situación de no guerra o de fin de guerra, ni un estado de tranquilidad o de bienestar. La paz es el fruto de la caridad, nunca es una conquista del hombre, es el conjunto armonioso de las relaciones con Dios, con uno mismo, con los demás y con la creación. Construir la paz es un oficio, que hay que hacer con pasión, paciencia, experiencia, tenacidad, porque es un proceso que se prolonga en el tiempo. La paz no es un producto industrial, sino un oficio. No se hace mecánicamente, necesita la hábil intervención del hombre. No se construye en serie, solo con el desarrollo tecnológico, sino que requiere el desarrollo humano. Por eso los procesos de paz no pueden delegarse en los diplomáticos o en los militares: la paz es responsabilidad de todos y cada uno“.

Lee otra vez el texto.

Extrae palabras clave, como por ejemplo:

La Paz nos hace sentirnos hermanos, es un estado continuo de bienestar, es armonizar las relaciones, se construye con la participación de todos.

Date un tiempo de silencio e interiorización del mensaje del Papa.

En este adviento, la urgencia de paz social, requiere de tu aportación con tu paz personal y familiar.

