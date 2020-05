Una Palabra Oportuna No. 225

Espiritualidad. Viernes 15 de mayo de 2020.

Por Mireya Escalante.

Ser amigos de Jesús

Si hay algo que he valorado a lo largo de mi vida es la amistad. Tengo amigas y amigos que han sido muy importantes para mí, les debo mucho y estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por ellos, es muy fácil amarlos.

Las palabras del evangelio de hoy me resuenan intensamente: “ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando”.

¡Qué bonito y deferente el Señor!. Nos hace sus amigos… pero Él pone una condición: Si hacemos lo que nos manda.

Y qué nos manda? Que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado.

Señor!, me la pones difícil. Es evidente que hay quien no ama, que oprime, mata y tortura, no ama, no es tu amigo, por tanto es mi enemigo…

Pero si queremos ser tus amigos, debemos amar a todos, a todos… a esos que no hacen el bien, que excluyen, violentan, ofenden. Condenemos sus acciones, pero aprendamos a verlos como “enemigos amados”.

Ayúdanos Señor a ser un poquito como Tú, que entregaste tu vida, perdonando a quienes eran tus enemigos. Nos toca aprender lo que tú nos enseñaste: amar a todos.

Te necesitamos porque es fácil descuidarse y responder mal por mal cuando nos pides sembrar amor.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.