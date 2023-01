Una Palabra Oportuna No. 2255

Oración de la mañana. Sábado 07 de enero de 2023.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en tiempo de Navidad

Señor Jesús, te pido que me envíes tu Espíritu para que ahonde dentro de mi corazón lo que hoy puede significar para mí la palabra del Evangelio: Reino de Dios. “Don y tarea”; don, regalo, obsequio. Y los regalos se aceptan y agradecen. Cuando se hace con gozo este regalo, pronto se nota: “El pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz”. El cambio es tan profundo como el paso “de la noche al día”. Una manera nueva de ver las cosas, las personas, los acontecimientos.

Es como “el ciego que comienza a ver”; el sordo que descubre que puede oír; el mudo “que susurra sus primeras palabras; el paralítico que da pasos seguros al andar; el muerto “que vuelve a la vida”. Tus milagros son como el “estallido del Reino en este mundo”. Este Reino es también “tarea”. Cuando un ciego ha recobrado la vista, quiere que todos los ciegos vean. Cuando un sordo ha recobrado el oído, quiere que todos los sordos escuchen. Cuando un paralítico ha recobrado el movimiento, quiere que todos los paralíticos caminen.

Cuando un muerto ha recobrado la vida, quiere que todos los muertos resuciten. La tarea es consecuencia del don recibido y agradecido. Me pregunto: ¿Soy consciente de tantos dones que Dios me ha dado? ¿Qué he hecho con ellos? ¿Los he enterrado? ¿Qué estoy dispuesto a hacer?

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.