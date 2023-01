Una Palabra Oportuna No. 2258

Oración de la noche. Domingo 08 de enero de 2023.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Interioridad

Señor, gracias porque ya va la segunda semana de este año 2023. Te agradezco el don de la vida y el cerrar esta semana, el llegar a esta noche dominical con la que se cierra el ciclo de lo vivido para abrir el ciclo de la próxima semana que está por despuntar. Quiero echar atrás mi recuerdo e ir a lo que experimenté desde el primer día de este año hasta hoy. Veo que aún mi vida no transita en lo ordinario, transcurrió entre vacaciones e inicio del trabajo. Así que ha sido una medio semana.

Pareciera que mis motores, Señor, van encendiendo poco a poco. Te pido tener paciencia conmigo mismo porque ya pasaron los días de descanso y he de volver a la rutina. Gracias Señor, por la vida en este contexto.

Hoy tu palabra me ha llevado a contemplar tu bautismo y, de allí, el inicio de tu acción a favor de nosotros. Bautízame tú a mí para que a lo largo del ciclo litúrgico pueda contemplar a tu hijo en su vida y acciones y comience a seguirle.

Te pido perdón por todo lo que he hecho que no ha construido felicidad a mi alrededor ni ha consolado. Señor, puedes seguir contando conmigo para construir tu Reino. Solo te pido que me des tu amor y tu gracia.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.