Una Palabra Oportuna No. 2313

Oración de la mañana. Domingo 05 de febrero de 2023.

Por Mireya Escalante.

¿Y el salero? (Mateo 5, 13-16)

¡Cuántos insípidos tenemos a nuestro alrededor! Se expresan así: ¡nada se puede…! ¡Quién podrá arreglar esto…! Yo me resuelvo, aunque no sé….

Pero Jesús nos dice que tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo… En otras palabras alegría para entusiasmar, ánimo para moverse e iluminar caminos.

¿Tenemos o no la confianza de que Dios está con nosotros? ¿Creemos que la última palabra no la tiene el mal si no el Amor?

¿Entonces? Es hora de ir poniendo la sal que vamos necesitando. Si algo nos caracteriza a los venezolanos, por la mezcla de razas y herencia española, es tener salero… sabor… salsa… No por ser insípidos o apagados.

Esa pequeña luz que alumbra, es esperanza. Como el trabajo de algunos por la comunidad. O la misericordia por los más débiles. Por favor no la metamos debajo de la mesa.

Tenemos que acercarnos al que dijo que era la Luz, acercarnos mucho, aunque en momentos no nos sintamos cómodos por el calor, para que esa luz se nos pegue y podamos irradiarla a otros.

Si no la oscuridad y el sin sabor predominará.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.