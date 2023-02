Una Palabra Oportuna No. 2327

Oración de la mañana. Domingo 12 de febrero de 2023.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza con nuestros hermanos de Siria y Turquía

Señor Jesús, en la Escuela de tu Palabra, que vamos siguiendo, aprendemos otra de tus grandes enseñanzas. Este domingo seguimos leyendo el Sermón de la Montaña: has venido a llevar a la ley y los profetas a su plenitud. La superas con profundidad y autenticidad: el amor. Propones a quien te sigue con libertad, la perfección: un amor cuya única medida es no tener medida, ir más allá de todo cálculo. El amor al prójimo como actitud fundamental, llegas a afirmar que nuestra relación con Dios no puede ser sincera si no hacemos las paces con el prójimo.

No das importancia al cumplimiento y a la conducta exterior. Vas a la raíz de la Ley, a la intención del corazón del hombre, donde tienen origen nuestras acciones buenas y malas: Ayúdanos a vivir desde la ley del amor con la radicalidad que nos propones, llevar paz, alegría y esperanza. Ser pan para los hambrientos y necesitados… “Vete primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve a presentar tu ofrenda”. Reconciliarse con el hermano, el camino del Reino en actitud de misericordia y perdón.

Una vivencia de la ley desde dentro, sin barreras, a fondo… Insistes en la veracidad y transparencia; expresar con sencillez la propia verdad. Un lenguaje que señala la libertad interior de quien vive la unidad. La llegada del Reino da sentido a las normas, leyes y mandamientos ¿Cómo descubres en la práctica de la vida cotidiana la ley de Cristo, la ley del amor? Pedimos al Espíritu Santo nos haga pasar de la Escritura a la vida. Repetimos desde el fondo del corazón.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.