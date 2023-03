Una Palabra Oportuna No. 2370

Oración de la noche. Domingo 05 de marzo de 2023.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Interioridad

Querido Padre, en esta noche me desbordo de alegría al estar en tu presencia. Quiero hacer silencio para escuchar y para disfrutar el estar contigo. Me mueve el deseo de servirte y de caminar en la senda que me mostró tu hijo.

Caigo en cuenta de todo lo que me has dado en esta semana. Veo y recuerdo lo vivido, cada uno de los días. Los recuerdo con cariño y agradecimiento. Al verme veo las veces que acerté y no me encerré, también veo las veces que fallé y por estos momentos te pido perdón. Que este domingo que ya llega a su fin me dé la fuerza para pedirte perdón y recibir dicho perdón.

Quiero comprometerme contigo y decirte que puedes seguir contando conmigo para construir tu Reino de amor.

Dame tu amor y gracia que eso me basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.