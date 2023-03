Una Palabra Oportuna No. 2383

Oración de la mañana. Domingo 12 de marzo de 2023.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en el tercer domingo de Cuaresma

Señor Jesús, “cada encuentro contigo nos llena de alegría y nos cambia la vida”. Cansado del camino, estás allí sentado junto al pozo. Entramos en escena…”En el brocal de un pozo estás esperándonos, con hambre de encuentro, con sed de amor. Metidos en mil cosas, quizás no te vemos. Sabes esperar. Hoy puede ser el día. Eres manantial de amor en el pozo de nuestra interioridad. Como a la mujer de Samaria, solo una sed profunda, desconocida, nos alumbra; y un cansancio, que solo se cura con el amor, y nos ayuda a descubrir tu presencia de Amigo.

Nos da confianza saber que siempre escuchas el deseo de los pobres…Llega una mujer a sacar agua: “Dame de beber”, tus palabras nos sorprenden. ¿Cómo nos pides de beber a nosotros, tan sedientos de agua y de todo? ¿De dónde la sacaremos?”…Intentamos escuchar la música escondida en tu petición. Nosotros, como la Samaritana, marginados de las fuentes de la vida, nos ofreces palabra, dignidad, confianza; ¿Qué me pides hoy? Dejar a un lado mi pequeño cántaro para que lo llenes.

Con la Samaritana aprendemos a ser discípulos. La alegría de beber el agua de tu manantial vamos a testimoniarla. “El cansancio del alma deja paso a la alegría misionera: Que todos conozcan, tengan vida y la celebren, que haya agua para los pueblos de la tierra. Nuestro pozo, con tu abundante agua, es ahora una fiesta de solidaridad inagotable, donde se comparten el agua y la vida.

Si te escuchamos, no te callas. Si abrimos no nos cierras la puerta. Si confiamos nos acoges. Si nos entregamos, nos sostienes. Si nos hundimos en el camino, tú nos levantas y nos das a beber de tu Agua Viva…así no tendré más sed”.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.