Una Palabra Oportuna No. 239

Oración de la noche. Lunes 18 de mayo de 2020.

Por José Francisco Aranguren SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Hoy quiero dar testimonio de lo que has hecho en mi. Ese es el ánimo que me mueve en este momento. En esta noche he de decirme y decirle al mundo que estás vivo, que vives en mi y te has dejado ver por mi hoy.

Pienso en los rastros de tu presencia en este día, recuerdo, es decir, paso por el corazón nuevamente, lo vivido hoy, lo que he disfrutado, hasta incluso, mis ratos de ceguera y sequedad. Todo lo veo como parte del proceso que me lleva a ti.

Te agradezco y te bendigo. Encomiendo a mis seres queridos, en especial a todos con los que estoy conviviendo más intensamente en esta cuarentena social.

Te encomiendo sus necesidades y anhelos. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.