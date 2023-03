Una Palabra Oportuna No. 2396

Oración de la noche. Sábado 18 de marzo de 2023.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

Ahora es buen momento para compartir con el Dios que tanto nos ama. Respira profundo… ¿Cómo estás al final del día? Así tal y como estás, escucha a Jesús:

“Dame de beber.”

Jesús nos enseñó a pedir para que nos den. A nosotros nos cuesta muchas veces pedir, pero a Jesús, que es manso y humilde, no le cuesta. Jesús, que pidió de beber a la samaritana en el pozo, inicia para ella y para Él un camino de transformación: ella descubre que su búsqueda vital, llena de aciertos y errores no la condenaba, sino que le daba una nueva oportunidad. Jesús descubrió que el amor no mira el país de nacimiento, es universal.

Contempla con pausa la escena… ¿Cuáles son tus búsquedas existenciales? ¿Qué preguntas te gustaría que fueran respondidas por PapáDios? Pídeselo en esta noche.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.