Una Palabra Oportuna No. 2398

Oración de la noche. Domingo 19 de marzo de 2023.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Interioridad.

Llega el final de esta semana, llega el final de esta jornada, han sido unos días en los que he podido experimentar tu presencia. Por eso, aparto este momento para disponerme, para volver a mi fuente, para encontrarme contigo, para seguir caminando.

Agradezco todo lo vivido, por lo agradable y por lo desagradable te doy gracias. Todo ha sido ocasión para el encuentro, para la reflexión y también para el verme desde tus ojos.

Te pido perdón por el mal que he hecho queriendo y por el que he hecho por negligencia, sabes que mi corazón está contigo y que mi corazón es débil. Hoy tu palabra me invita, me anima a alegrarme por la curación de un hombre por Jesús, porque él nos trae la propuesta de ese proceso de ir de las tinieblas a la luz, del no ser nada al «soy yo», nos lleva a ser cada uno lo que es. Acepto y quiero vivirlo.

Pero no puedo sin tu gracia. Sigue contando conmigo que yo cuento con tu amor y tu gracia. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.