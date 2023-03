Una Palabra Oportuna No.2414

Actitudes. Lunes 27 de marzo de 2023.



Por: Antonio Pérez Esclarín.

Perdón y Justicia

La cuaresma es un tiempo en que se nos invita a perdonar, pero perdonar no es minimizar los hechos diciendo que no importan. El perdón no es un salvoconducto para obrar mal ni significa que lo mal hecho no tenga importancia.

Perdonar es salir de la cadena de la violencia, inventarse una nueva relación con las personas que han causado o causan daño, lo que significa tratar de impedir que sigan haciéndolo, no es tampoco renunciar a la justicia. El perdón y la justicia deben andar siempre juntos.

Si los corruptos son perdonados sin más. Si los que abusan y ofenden son perdonados sin más. Si los asesinos, violadores y torturadores son perdonados sin más, la sociedad canoniza a esos destructores.

Por ello, el perdón impulsa a oponerse con vigor a la injusticia y a luchar con todas las fuerzas contra conductas y políticas económicas, sociales y culturales que causan miseria, sufrimiento y muerte.

Por ello el perdón no es un acto de debilidad si no de gran valentía pues supone derrotar en uno mismo las fuerzas de la agresividad y la venganza.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos