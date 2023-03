Una palabra Oportuna No. 2420

Interioridad. Jueves 30 marzo de 2023.



Por: Hna. Elena Azofra

Salmo 17

Respira profundo, aquieta tus emociones y prepara tu corazón para un encuentro profundo con la Palabra de Dios.

Reza despacio estos versos del salmo 17:

《Me dejaste tu escudo protector,

tu diestra me sostuvo,

multiplicaste tus cuidados conmigo.

Ensanchaste el camino a mis pasos,

y no flaquearon mis tobillos;

Me ceñiste de valor para la lucha,

doblegaste a los que me resistían;

hiciste volver la espalda a mis enemigos,

rechazaste a mis adversarios.

Me libraste de las contiendas de mi pueblo,

me hiciste cabeza de naciones.》



Este salmo podrían ser palabras de Jesús ante el misterio de su Pasión, Muerte y Resurrección. Y así puedes orar, como escuchándole a Él pronunciarlos.



También son palabras que podrían pronunciar muchos hombres y mujeres que sobreviven ante situaciones adversas. Incluso podrían ser palabras tuyas.



Elige alguno de los versos que resuenan en tu corazón, repítelo con fe varias veces y CRÉELO.

Agradece al Señor la abundancia de su consuelo: ¡tu diestra, Señor, me sostiene!

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos