Una Palabra Oportuna No. 2482

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 30 de abril de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Señor, sin ti nada soy

En esta última noche de abril vengo ante ti Señor, para pedirte que me bendigas y me reconcilies contigo y con mis hermanos. La realidad a veces me sorprende, me lleva, me puede.

Señor, soy débil y a ratos me dejo llevar por mis arrebatos. Por eso te pido perdón.

Al mismo tiempo te doy gracias porque siempre me planteas un nuevo horizonte. Lo reconfiguras y me das la fuerza para desear caminar en pos de él. Quiero agradecerte también tu presencia en la hostia consagrada y en mi cotidianidad.

Señor, si no fuera por esos momentos de descubrirte vivo y dando vida no sé qué sería de mi fe. Gracias.

Tu palabra hoy me invita a verte como la puerta, que llamas, que me invitas a pasar por ahí y que me conoces y yo conozco tu voz. No dejes de llamarme ni de abrirme la puerta. Sin ti, nada soy.

Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos