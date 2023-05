Una Palabra Oportuna No. 2486

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Martes 02 de mayo de 2023

Por: Luisa Pernalete

Los venezolanos somos muy trabajadores

“Yo agarro un bus hasta la mitad del camino y después, si tengo suerte, me dan una cola, y si no, camino una hora para poder llegar a la escuela”, me contó una profesora de un colegio rural en el Táchira, pero como ella hay muchos educadores que caminan para cumplir con sus obligaciones. Y no sólo docentes, trabajadores de diversas áreas.

Los venezolanos no somos flojos, somos muy trabajadores, basta ver la cantidad de gente que, desde muy temprano, hace esfuerzos por llegar a sus trabajos.

No es fácil trabajar hoy en Venezuela. Según el CENDA, se necesitan 80,14 salarios mínimos para mantener una familia de 5 miembros, pues la cesta básica alimentaria ya cuesta 486,14$. Aun así, trabajamos.

Ya sabemos que muchos docentes subsidian su trabajo en aula con otras ocupaciones en el horario donde no van a la escuela: vender café, tortas, dar clases particulares, no dejan su escuela, subsidian la educación.

Y no sólo se trata de los bajos salarios, también están los malos servicios – agua, electricidad, transporte público – lo cual convierte cada día de trabajo en una carrera de obstáculos. Aun así, se persevera. ¿Somos o no grandes trabajadores?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos