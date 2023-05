Una Palabra Oportuna No. 2499

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Martes 9 de mayo de 2023

Por: Edgar Magallanes, SJ.

Mi paz les doy

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como se la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Si me amaran, se alegran que vaya al Padre que es más que yo.

Reflexiono:

¡Cuánto necesitamos esa paz que viene de Jesús! Es una paz no para inmovilizarnos, sino para vivir cimentados en la paz de Jesús. Es una paz que nos tiene y sostiene, aún en la mayor dificultad.

Me pregunto

¿Quiero seguir a Jesús en el mundo actual y vivir desde su paz?

¿Cómo busco la paz y el silencio en mi día a día?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.

